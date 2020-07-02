РИАМО – 2 июл. Более 23 миллионов россиян проголосовали по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ вне избирательных участков, сообщила журналистам в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Вне помещений для голосования за семь дней проголосовали 23,1 миллиона человек. Это около 30% от голосовавших», - сказала Памфилова.

Она добавила, что до основного дня голосования, то есть с 25 по 30 июня, на избирательных участках проголосовали около 36,8 миллиона человек, что составляет 62% от общего числа голосовавших.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля.

У россиян была возможность проголосовать на стационарных избирательных участках, во временных пунктах на улице, а также на дому. Кроме того, в Москве и Нижегородской области провели дистанционное электронное голосование.