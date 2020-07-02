РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поблагодарил жителей округа за их активную гражданскую позицию, сообщается в Instagram-аккаунте Андрея Гореликова.

«Голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ закончилось. Мытищинцы активно голосовали в течение основного дня, также многие воспользовались возможностью посетить избирательные участки во время предшествующих дней предварительного голосования. Благодарим всех за активную гражданскую позицию», - написал Гореликов.

Он добавил, что Конституция – основной закон нашей страны, и голос каждого в этом вопросе, безусловно, очень важен.

По его словам, в городском округе Мытищи на протяжении семи дней работали 117 избирательных комиссий. Голосование прошло с соблюдением всех необходимых норм.

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