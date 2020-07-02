РИАМО - 2 июл. Московская область заняла первое место в России по количеству проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ, сообщил в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Мы находимся на первом месте по количеству проголосовавших вообще на территории Российской Федерации. Мы заняли первое место», - сказал на заседании Мособлизбиркома Березкин.

По его словам, на втором месте по количеству проголосовавших находится Москва.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проводилось с 25 июня по 1 июля. Явка избирателей, по предварительным данным, по России составила 67,97%, а по Подмосковью — 76,18%. В регионе проголосовало более четырех миллионов человек.

По итогам обработки 100% бюллетеней УИК в Московской области 78,96% участников голосования поддержали внесение поправок в Конституцию России; 20,12% избирателей голосовали против.

В Москве явка, по предварительным данным, составила 64,99%, за поправки в Конституцию проголосовали – 65,29%, против – 33,98%.