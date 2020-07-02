РИАМО - 2 июл. В России набор специалистов в сфере IT увеличат на 10%, с 73 тысяч до 80 тысяч, пишет в четверг газета «Известия».

«Речь идет о таких направлениях как «математика и механика», «компьютерные и информационные науки», «информатика и вычислительная техника», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», а также «информационная безопасность», - отмечается в статье.

Предполагается, что нужный показатель достигнут за счет тех студентов, которые заплатят за свое образование сами или будут учиться за счет будущего работодателя. Но эта мера сможет удовлетворить только небольшую потребность рынка труда. Сейчас он испытывает кадровый голод.

Новые бюджетные места планируют создать к 2021 году.