РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске явка на голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ составила 76,21%, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии Подольска Игорь Москаленко.

1 июля проходило общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня. Всего в Подольске работали 139 постоянных и 2 временных избирательных участка – в Центральной больнице и окружном госпитале.

«В городском округе Подольск явка составила 76,21%. Поправки одобрили 80,94% проголосовавших. Против проголосовали 18,59%. 0,47% бюллетеней признаны недействительными», - сказал Москаленко.

Он отметил высокую активность жителей по всему округу как в помещениях для голосования, так и в шатрах мобильных избирательных участков и на промышленных предприятиях. По его мнению, процедура предварительного голосования себя оправдала. На участках соблюдали санитарные нормы и обеспечивали безопасность граждан.