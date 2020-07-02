РИАМО – 2 июл. По итогу обработки всех протоколов УИК поправки в Конституцию России одобрили 77,92% участников всероссийского голосования, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК России.

По предварительным данным, явка по России на голосовании составила 67,97%.

В Подмосковье по итогам обработки 100% бюллетеней 78,96% участников голосования поддержали внесение поправок в Конституцию России, 20,12% проголосовавших высказались против поправок. Предварительная явка в регионе составила 76,18%. Всего проголосовали 4 423 963 жителя Московской области.

В Москве 65,29% участников голосования одобрили внесение поправок в Конституцию России, против высказались 33,98%.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>