РИАМО – 2 июл. В голосовании по поправкам в Конституцию в России приняли участие 67,97% избирателей, соответствующие данные появились на экране инфоцентра ЦИК России.

По итогу обработки всех протоколов УИК поправки в Конституцию России одобрили 77,92% участников всероссийского голосования. Не поддержали поправки 21,27% проголосовавших.

Голосование по Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.

Около 185 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии обеспечивали порядок на голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ на территории страны.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>