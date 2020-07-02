РИАМО - 2 июл. По итогам подсчета 100% бюллетеней в Подмосковье 78,96% участников голосования поддержали внесение поправок в Конституцию России, 20,12% проголосовавших высказались против поправок, сообщил журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Аналогичные данные опубликованы на экране в информационном центре Центризбиркома РФ.

«Явка действительно составила у нас достаточно значительное значение. Это 76,18%. Это больше чем 4 миллиона человек. <...> «За» проголосовали порядка 79%. Соответственно, «против» - порядка 20%. <...> В настоящее время обработано 100% бюллетеней», - сказал Березкин.

Он добавил, что предварительные итоги общероссийского голосования в регионе подводились в штатном режиме. Всего проголосовали 4 423 963 жителя Московской области.

«Единственная проблема - это уже с доставкой непосредственно бумажных протоколов. Это связано с пробками на наших дорогах», - заключил Березкин.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля.

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