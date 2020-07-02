РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Полиция Балашихи проводит проверку по факту ухода 11-летнего мальчика из дома в микрорайоне Павлино после ссоры с матерью, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Инцидент произошел 1 июля около 11:00, когда мальчик сбежал из дома после ссоры с матерью. Ребенок связал простыни и спустился на землю с четвертого этажа. По факту произошедшего было написано заявление в полицию.

«По данному факту в МУ МВД России «Балашихинское» проводится проверка по факту ухода несовершеннолетнего из дома. Она проводится в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления противоправных действий. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», - сказала сотрудник.

Она добавила, что мальчик не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По состоянию на 11:30 ребенок до сих пор не найден.