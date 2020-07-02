РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска проложили новую теплосеть, которая будет снабжать в том числе два новых строящихся дома, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Дубровицы строят два дома в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области на 2019-2025 годы». Срок переселения граждан - четвертый квартал 2020 года.

«Муниципальное унитарное предприятие «Подольская теплосеть» проложило новую тепловую сеть к существующим потребителям тепловой энергии и ко вновь возводимому дому 72А в поселке Дубровицы и приступило к прокладке новой теплосети к возводимому дому 17А», - говорится в сообщении.

Ранее там завершили вынос наружных сетей из пятна застройки для одного нового дома и сделали армирование стен технического этажа для другого.