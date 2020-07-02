РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. В городском округе Балашиха около 82% принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации поддержали их принятие, сообщается на официальном сайте избирательной комиссии Московской области.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в России 25 июня и завершилось 1 июля. В Балашихе работали 184 участка.

«Поправки поддержали 240 783 человека, это 81,15% избирателей. Против изменений высказались 53 271 человек, что составляет 17,93% избирателей, внесенных в списки для голосования», - говорится в сообщении.

Всего в Балашихе в списки избирателей были включены 359 284 человека. Число бюллетеней, выданных участникам голосования, составило 297 161. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования, составило 296 703. 2 649 бюллетеней оказались недействительными.

В основной день голосования, 1 июля, в Московской области работали более 4,1 тысячи избирательных участков. Также было открыто порядка 1,5 тысячи мест для голосования на улице.

За ходом голосования в Московской области следили более 27 тысяч наблюдателей от региональной Общественной палаты.

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