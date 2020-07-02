РИАМО - 2 июл. Мосгоризбирком опроверг информацию о нарушении процедуры подсчета голосов на избирательном участке в районе Новогиреево.

Ранее в Telegram-канале «Карта нарушений на выборах» появилась информация, что в Новогирееве на участковом избирательном участке, который не оборудован КОИБом, проходил одновременный подсчет голосов из сейф-пакетов и работа с книгами. Такое указание членам участковой комиссии якобы дала председатель ТИК.

«МГИК проверила сообщение. По информации председателя ТИК района Новогиреево, 1 июля на УИК № 1117 она не присутствовала и никаких указаний членам УИК не давала. Одновременный подсчет голосов по книгам и сейф-пакетам не проводился, а был выполнен последовательно», - сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля. Явка на голосовании по России, по предварительным данным, составила 64,99%.

Согласно предварительным результатам обработки бюллетеней на 08:19 четверга, 65,29% участников голосования в Москве одобрили внесение поправок в Конституцию России, против высказались 33,98%.