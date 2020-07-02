РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Свыше 76% принявших участие в голосовании жителей подмосковного Красногорска отдали свои голоса за внесение изменений в Конституцию РФ, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В Красногорске явка избирателей составила 75,06%, за поправки проголосовали 76,13% красногорцев», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что практика голосования на протяжении недели себя полностью оправдала: жители выбирали день и время, удобные для себя.

«Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении голосования: членов избирательных комиссий, наблюдателей, полицию, технические службы. Спасибо всем нашим избирателям за активную гражданскую позицию», - заключила Хаймурзина.