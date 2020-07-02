РИАМО - 2 июл. В подмосковных хозяйствах с начала сезона собрали порядка 450 тонн клубники, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Дожди в Подмосковье немного снизили темпы сбора клубники, но они не окажут негативного влияния на итоги урожая. На сегодняшний день сельхозпредприятия региона собрали порядка 450 тонн клубники», - сказал Разин.

По его словам, лидером по сбору клубники в регионе является ЗАО «Совхоз имени Ленина».

«В «Совхозе имени Ленина» собрано около 400 тонн. Второй показатель у луховицкой «Русской ягоды» - более 30 тонн. Остальной сбор приходится на небольшие агрокомплексы», - отметил Разин.

В Московской области насчитывается восемь крупных производителей клубники в открытом грунте. Из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады.

«Купить клубнику можно непосредственно в хозяйствах сбора ягоды и на организованных площадках в Подмосковье и столице. Цены на клубнику варьируются в пределах 350-400 рублей за килограмм», - подчеркнул Разин.

В прошлом году сельхозпредприятия региона собрали в открытом грунте больше 1,2 тысячи тонн клубники. В этом году, по словам министра, планируется увеличить показатели.

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