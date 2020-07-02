РИАМО - 2 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении конкурсным управляющим ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В УФАС поступила жалоба от ООО «Святогор» на действия заказчика при проведении конкурса в электронной форме на оказание услуг по уборке.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Святогор» обоснованной», - говорится в сообщении.

Однако с этим не согласился заказчик и обратился в суд, который, в свою очередь, подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.