РИАМО - 2 июл. За последние сутки в Подмосковье скончались еще 10 человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период умер 921 человек с инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в Московской области выявили 317 новых случаев заражения Covid-2019. За весь период в регионе выявили 58 193 случая коронавируса.

С начала пандемии выздоровели после Covid-2019 36 802 человека.

За весь период в России умерли 9683 человека с коронавирусом, выздоровели 428 978 человек.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов