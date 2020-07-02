РИАМО - 2 июл. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении компании «Энергозащитные системы» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от Московского областного перинатального центра о внесении сведений в отношении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта на выполнение работ по закупке медицинской системы для газоснабжения.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Энергозащитные системы» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Однако там подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.