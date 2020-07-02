РИАМО - 2 июл. За последние сутки в Подмосковье выявили 317 случаев заражения коронавирусом, за весь период в области выявили 58 193 случая инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

Подмосковье входит в число субъектов России с наименьшими темпами прироста новых выявленных случаев за сутки. Этот показатель составляет 0,5%.

За сутки в Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечили еще 750 человек.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов