РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В четверг в подмосковных Люберцах пройдет онлайн-обзор популярных детских книг, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 в Instagram-аккаунте пройдет онлайн-обзор популярных детских книг «Что читают дети летом», - говорится в сообщении.

В 14:00 состоится флешмоб русских народных пословиц «Русский фольклор». В 18:00 можно будет послушать песни в исполнении театра мюзикла «Успех».