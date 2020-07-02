РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров отметил, что жители округа правильно воспользовались выходным днем и проголосовали по поправкам в Конституцию России, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

В нашей стране завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Скоро будут опубликованы официальные результаты.

«По последним данным, в Московской области проголосовали почти 4,2 миллиона человек. Явка достаточно высокая - 72, 57%. Способствовали этому, в первую очередь, принятые меры санитарной защиты и возможность голосовать в течение нескольких дней», - написал Азаров.

Он отметил, что жители округа правильно распорядились выходным днем - сходили на свои избирательные участки или воспользовались возможностью проголосовать на дому.

Азаров добавил, что важен голос каждого, особенно в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.