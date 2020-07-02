РИАМО – 2 июл. В Роспотребнадзоре рассказали, что в России уже провели свыше 20,1 миллиона тестов на Covid-19, сообщает Газета.ru.

«За последние сутки провели 316 тысяч тестов», - говорится в сообщении.

Сейчас отечественные врачи следят за состоянием 286 647 человек.

На сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 9683 человека, победили болезнь 428 978 человек.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов