РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. В городском округе Мытищи по результатам голосования на портале «Добродел» отремонтировали дорогу Пироговское шоссе-Свиноедово, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Благодаря активности жителей заменили покрытие, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку от Пироговского шоссе до остановки «Здравница» в деревне Свиноедово. Дорога является главной в деревне, интенсивность движения на ней составляет 6 тысяч автомобилей в сутки», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».