РИАМО - 2 июл. За минувшие сутки в Москве выявили 662 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что в 10 раз меньше, чем было на пике пандемии (7 мая), говорится в сообщении столичного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

«42,9% среди новых заболевших (за последние сутки – ред.) - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 11,6% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Также 9,7% среди заболевших - дети», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в городе подтвердился 222 871 случай инфицирования Covid-19.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов