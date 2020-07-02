РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания заменила трубы в тепловой камере на проспекте 50-летия Октября, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону обследовали состояние труб в тепловой камере на проспекте 50-летия Октября, 20. В результате приняли решение заменить трубы», - говорится в сообщении.

Ремонтные работы провели оперативно и качественно.