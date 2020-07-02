РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 3 июля не будет горячей воды в двух многоквартирных домах на улице Победы в связи с ремонтными работами на трассе, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 3 июля специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировали ремонтные работы на теплотрассе. Во время проведения ремонтных работ с 9:00 до 17:00 не будет подаваться горячая вода по адресу: улица Победы, 12; с 9:00 до 14:00 на улице Победы, 14», - говорится в сообщении.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.