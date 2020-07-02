РИАМО - 2 июл. Согласно предварительным результатам обработки бюллетеней на 08:19 четверга, 65,29% участников голосования в Москве одобрили внесение поправок в Конституцию России, против высказались 33,98%, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

По данным на экране в инфоцентре ЦИК России, такое распределение голосов зафиксировано по итогам обработки 100% протоколов УИК.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля. Явка на голосовании по России, по предварительным данным, составила 64,99%.

По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий за поправки в Конституцию высказались 77,92% участников голосования по всей стране, против проголосовали 21,27%.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>