РИАМО - 2 июл. За последние сутки в столице выявили 662 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество зарегистрированных случаев в городе достигло 222 871, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-19.

За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1055 пациентов, за все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

В Москве за сутки умерли 39 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. За весь период пандемии в столице скончались 3870 человек с коронавирусом.

В целом по России за сутки зафиксировали 6760 новых случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 147 пациентов, вылечились 6047 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев заражения Covid-19. Жертвами пандемии стали 9683 человека, победили болезнь 428 978 человек.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве оказалось в 10 раз меньше, чем на пике пандемии. Седьмого мая в Москве было зафиксировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом.

- За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов. За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 6 760 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 662.

- Еще 750 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов