РИАМО - 2 июл. В городском округе Красногорск на голову девочке упал пакет, предварительно установлено, что трое детей находились на подъездном балконе, и один из мальчиков бросил пакет с мусором, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места, изъяты осколки бутылки и иные предметы», - говорится в сообщении.

Следствие считает, что 1 июля 2020 года вечером в Красногорске с балкона многоквартирного дома выбросили мусорный пакет, в котором находилась пустая стеклянная бутылка.

Пакет упал на голову проходящей по тротуару вместе с родителями девочке. Она получила травмы головы. Ребенка доставили в больницу и прооперировали.