РИАМО - 2 июл. Столичные ветеринары рассказали, что летом собак нужно обязательно осматривать на наличие клещей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Прежде чем завести животное, следует оценить свои возможности, так как этому питомцу следует уделять много внимания. Собаки почти всех пород требуют от хозяина высокой активности», - говорится в сообщении.

После прогулки с домашним питомцем нужно не забывать мыть его лапы, хвост и животик без применения специальных средств, а после купания шерстку необходимо подсушить.

Собаке, как и человеку, необходим свой угол, чтобы ее никто не беспокоил. Нужно определиться, есть ли у вас для этого место. Также необходимо подобрать питание для собаки. Можно использовать как натуральные, так и заводские корма, но смешивать или чередовать их нельзя.

Минимум раз в год нужно показывать питомца ветеринару, чтобы взять у него анализы и точно понимать состояние здоровья вашего любимца.

«Если у вас есть собака, то вам никогда не будет скучно. Они отличные спутники для прогулок в любое время года и суток, всегда готовы играть или перекусить вместе с вами, им можно рассказать о своих невзгодах или поделиться радостью, собаки умеют утешать, обнимать и лечить, помогать по хозяйству и защищать хозяев», - сказала специалист московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По мнению психолога, собака в доме позитивно влияет на атмосферу и обеспечивает хозяевам душевное благополучие. Также питомцы могут помочь в профилактике страхов, тревожности, неврозов и бессонницы.