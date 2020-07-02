РИАМО – 2 июл. Около 185 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии обеспечивали порядок на голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ на территории страны, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сотрудникам правоохранительных органов помогали работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности.

«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено. После закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все сотрудники правоохранительных органов смогли проголосовать по поправкам к Конституции. Многие из них сделали это дистанционно.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля. Явка на голосовании по России, по предварительным данным, составила 64,99%.

По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий за поправки в Конституцию высказались 77,92% участников голосования по всей стране, против проголосовали 21,27%.