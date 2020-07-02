РИАМО - 2 июл. Явка на голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ на территории Москвы превысила все ожидания, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Москва продемонстрировала один из самых высоких результатов, что говорит об уровне гражданской активности и ответственности москвичей, четкой организации процесса голосования и наблюдения», - сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что в основе высокого «московского стандарта» голосования лежат абсолютная прозрачность и открытость процедуры. Для волеизъявления жителей столицы создали максимально удобные условия.

По словам спикера Мосгордумы, в формате онлайн проголосовали более миллиона москвичей, явка на электронном голосовании в столице составила почти 100%.

«Результаты говорят сами за себя – новый формат востребован и становится все больше популярным среди горожан. Столица была полностью готова к тому, чтобы все жители нашего мегаполиса в полной мере могли пользоваться преимуществами современных технологий», - отметил Шапошников.

Он добавил, что мало кто остался равнодушным, когда принимается решение исторического масштаба.

«Внесение изменений в Конституцию - событие исторического значения. Обновленный основной закон даст импульс развития во всех сферах жизни нашего государства», - заключил Шапошников.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля. Явка на голосовании по России, по предварительным данным, составила 64,99%.

По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий за поправки в Конституцию высказались 77,92% участников голосования по всей стране, против проголосовали 21,27%.