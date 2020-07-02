РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июл. В городском округе Котельники свыше 83% принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации поддержали их принятие, сообщается на официальном сайте избирательной комиссии Московской области.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в России 25 июня и завершилось 1 июля. В Котельниках работали 13 участков.

«Поправки поддержали 16 926 человек, это 83,65% избирателей. Против изменений высказались 3 223 человека, что составляет 15,93% избирателей, внесенных в списки для голосования», - говорится в сообщении.

Всего в Котельниках в списки избирателей были включены 25 060 человек. Всего участие в голосовании приняли 20 234 из них. 85 бюллетеней оказались недействительными.

В основной день голосования, 1 июля, в Московской области работали более 4,1 тысячи избирательных участков. Также было открыто порядка 1,5 тысячи мест для голосования на улице.

За ходом голосования в Московской области следили более 27 тысяч наблюдателей от региональной Общественной палаты.