РИАМО - 2 июл. В новом розыгрыше программы «Миллион призов» выиграли 473 515 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для участников голосования (по Конституции – ред.) предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Победители могут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также на городские поощрения. Например, за счет выигранных баллов можно пополнить карту «Тройка» или перечислить выигрыш на благотворительность», - говорится в сообщении.

В розыгрыше могут поучаствовать те граждане, которые пришли на избирательные участки Москвы и приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На участках им выдали сертификаты с уникальным номером, который нужно отправить в СМС на номер 7377.

Граждане, которые выбрали электронное голосование, автоматически получили сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

На данный момент состоялось семь розыгрышей, в которых выиграли почти два миллиона человек. Выигранные баллы можно обменять на призы с 29 июня по 31 декабря.