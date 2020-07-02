РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. В подмосковной Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьмилетнего ребенка, который получил тяжкие телесные повреждения, пострадавшего госпитализировали на вертолете в Люберецкую областную больницу, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 1 июля в 14:55 недалеко от дома №11 по улице Орджоникидзе в Балашихе.

«Водитель автомашины Toyota Fortuner, двигаясь со стороны улицы Зеленая в направлении Балашихинского шоссе по улице Орджоникидзе, во внутридворовой территории допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины. В результате ДТП получил тяжкие телесные повреждения 8-летний пешеход и был госпитализирован на вертолете в Люберецкую областную больницу», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах, а также при передвижении в местах возможного появления детей.

«При обнаружении маленьких участников дорожного движения, играющих вблизи проезжей части, необходимо двигаться со скоростью, позволяющей в случае их неожиданного выхода на дорогу, предотвратить дорожно-транспортное происшествие!» - добавляется в материале.

Госавтоинспекторы также призвали родителей не спешить во время перехода дороги, в доступной форме объяснять ребенку свои действия, обращать внимание маленького участника дорожного движения на правила безопасного поведения вблизи проезжей части.