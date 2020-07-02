РИАМО – 2 июл. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в России за поправки в Конституцию высказались 77,92% участников общероссийского голосования, против проголосовали 21,27%, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля. Отдать свой голос можно было до 20:00.

За ходом голосования следили более 526 тысяч наблюдателей. Явка на голосование, по предварительным данным, составила 64,99%.

Провести голосование в течение нескольких дней решили ради безопасности граждан в условиях угрозы заражения коронавирусом.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование удобно для людей, поэтому не исключено, что в дальнейшем выборы в России будут проводить в таком формате.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>