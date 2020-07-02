РИАМО - 2 июл. Согласно предварительным итогам обработки бюллетеней на 08:15 четверга, 78,96% участников голосования в Подмосковье одобрили внесение поправок в Конституцию России, против высказались 20,12%, сообщается на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в России 25 июня и завершилось 1 июля.

В основной день голосования, 1 июля, в Московской области работали более 4,1 тысячи избирательных участков. Также было открыто порядка 1,5 тысячи мест для голосования на улице.

За ходом голосования в Московской области следили более 27 тысяч наблюдателей от региональной Общественной палаты.