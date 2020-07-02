РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В подмосковных Люберцах территориальная избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования по поправкам, почти 80% проголосовавших выступили за их внесение в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По данным территориальной избирательной комиссии города Люберцы, в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 186 420 человек, что составляет 78,23% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования.

«В результате подсчета голосов поправки поддержали 149 017 человек, или 79,96% избирателей. Против изменений высказались 36 223 человека, что составляет 19,44% избирателей, внесенных в списки для голосования», - говорится в сообщении.

За ходом подсчета бюллетеней следили наблюдатели и члены Общественной палаты.

В округе были открыты 167 участковых избирательных комиссий. Около 240 тысяч человек внесены в списки для голосования. На всех участках были соблюдены меры безопасности: каждому пришедшему выдавались средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и одноразовые ручки.