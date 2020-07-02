РИАМО - 2 июл. За последние сутки в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1055 пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1055 пациентов», - сказала Ракова.

За все время пандемии в столице вылечились 153 248 пациентов.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента, врачи проводят специальные исследования. Все выписавшиеся остаются под наблюдением врачей и получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с болезнью.

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2 ИЮЛЯ

- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов