РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Пенсионеров подмосковного Подольска приглашают получить бесплатное дополнительное профессиональное образование в центре занятости населения, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения проводит набор на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного и пенсионного возраста по направлениям: оператор котельной, управление государственными и муниципальными закупками, основы туризма и социально-культурного сервиса, основы экономики и программа «1С. Предприятие», ландшафтный дизайнер», - говорится в сообщении.

Обучение будет преимущественно дистанционным и бесплатным. За информацией можно обращаться в Подольский центр занятости населения по адресу: улица Февральская, 2а, или по телефону: 8(496)763-04-12.