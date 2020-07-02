РИАМО - 2 июл. Почти 2,2 миллиона рублей исчезло с банковского счета московского пенсионера после его общения с лжесотрудником банка, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение в полицию 81-летний житель Москвы написал 1 июля. Он сообщил, что неизвестный, представившись сотрудником банка, звонил ему не один раз с 18 июня по 1 июля.

«Представившись сотрудником службы безопасности банков, под предлогом сохранения денежных средств на счетах получил реквизиты банковских карт и кодов из СМС, после чего неустановленным способом с банковских счетов, открытых потерпевшим, совершил кражу денежных средств», - отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.