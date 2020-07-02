РИАМО - 2 июл. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле около СНТ «Просторы» в подмосковном Волоколамском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Первого июля в 12:49 поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне Лукина гора Волоколамского городского округа», - говорится в сообщении.

Угрозы для населения нет, объект охраняется силами ОМВД Волоколамского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировали на четверг.