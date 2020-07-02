РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. В подмосковном Красногорске благодаря системе видеонаблюдения установили, из какого окна скинули мусор, попавший в голову четырехлетней девочке, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Вечером 1 июля в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома 5 по Бульвару Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке.

«Камеры видеонаблюдения работали исправно. Квартира установлена. В ней проживают мать с сыном 7 лет. По предварительной информации к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Один из них выбросил мусор», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что полиция проводит весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Поздно вечером пострадавшей малышке сделали операцию.