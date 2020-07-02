РИАМО - 2 июл. В Подмосковье еще 750 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.
Всего в Московской области выздоровели 36 802 пациента.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
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2 ИЮЛЯ
- В Москве скончался 31 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3870 пациентов
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