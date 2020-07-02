РИАМО - 2 июл. Более 1,4 тысячи переболевших коронавирусной инфекцией москвичей стали донорами плазмы с антителами для тех, кто еще продолжает лечение, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом 161 человек в Москве сдал плазму крови повторно.

«Плазма с антителами к коронавирусу применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Мы очень благодарны и призываем всех, кто победил инфекцию, помочь тем, кто еще проходит лечение в больницах», – подчеркнула Ракова.

Сдать плазму крови можно в одном из четырех пунктов в Москве: центре крови имени О. К. Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ГКБ №52, ГКБ имени М. П. Кончаловского.

Донорам плазмы с антителами к Covid-19 выплачивают 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

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