РИАМО – 2 июл. 77,92% проголосовавших граждан России одобрили внесение поправок в Конституцию РФ по итогам обработки 99,98% протоколов участковых избирательных комиссий, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК.

Явка на голосование по поправкам в Конституцию, по предварительным данным, составила 64,99%.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля. Провести голосование в течение нескольких дней решили ради безопасности граждан в условиях угрозы заражения коронавирусом.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование удобно для людей, поэтому не исключено, что в дальнейшем выборы в России будут проводить в таком формате.