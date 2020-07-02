РИАМО - 2 июл. Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №2783 в столичных Раменках признали недействительными из-за возможного вброса бюллетеней, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.

В канале опубликовано фото соответствующего решения территориальной избирательной комиссии района Раменки. Согласно документу, нарушение выявили в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных на участке №2783.

«Записи камер видеонаблюдения показали нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней). Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования», - говорится в сообщении.

Бюллетени и другие документы с этого избирательного участка незамедлительно передали в территориальную избирательную комиссию. Решение ТИК признать недействительными результаты голосования на участке №2783 направлено в Мосгоризбирком.

Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию стартовало в России 25 июня и завершилось 1 июля.