РИАМО - 2 июл. Столичные археологи отреставрировали предметы быта первой трети XVIII века, которые были обнаружены во время исследовательских работ на Гоголевском бульваре в 2019 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты обнаружили предметы, относящиеся к костюму западноевропейского типа начала XVIII века. Согласно указу императора Петра I, кардинально поменять свой гардероб должны были представители практически всех слоев населения, кроме пашенных крестьян, священно- и церковнослужителей. Так, одним из новшеств для населения стали башмаки, украшенные бантами или пряжками», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Также археологи нашли застежки от плащей в виде раковин, которые стали популярны в начале XVIII века. Одна из обнаруженных застежек с крючком, а другая с петелькой.

Более того, археологии обнаружили железный навесной замок и медную монету полушку 1720 года, номинал который был равен 1/4 копейки.

Научная реставрация металлических предметов заняла не один месяц. Их отчистили от коррозии и загрязнений. В скором времени находки передадут в фонды Музея Москвы, где они смогут стать частью экспозиции.