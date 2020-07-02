РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. В подмосковном Красногорске полиция проводит проверку по факту травмирования девочки выброшенным из окна пакетом с мусором, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в микрорайоне Изумрудные холмы.

«В 18:29 1 июля по номеру 112 поступило сообщение от местной жительницы о том, что по адресу: бульвар Космонавтов, дом №5 из окна был сброшен некий пакет, который причинил телесные повреждения ребенку», - сказал собеседник портала.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Пострадавшая девочка госпитализирована.

Ранее в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной пользователи сообщили, что неизвестный выбросил из окна бутылку, которая попала по голове маленькой девочке. При этом пользователи отметили, что по данному адресу кто-то постоянно выбрасывает мусор из окна. Жители обратились к главе округа с просьбой обратить внимание на инцидент и добиться того, чтобы хулиган понес наказание.