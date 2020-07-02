РИАМО – 2 июл. 77,92% проголосовавших россиян одобрили внесение поправок в Конституцию РФ по итогам обработки 99,97% протоколов участковых избирательных комиссий, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК.

Голосование по поправкам к Конституции началось в России 25 июня и завершилось 1 июля. За ходом голосования следили более 526 тысяч наблюдателей.

Явка на голосование по поправкам в Конституцию, по предварительным данным, составила 64,99%.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>