РИАМО - 2 июл. Танцевальный сезон открывается на ВДНХ в Москве, мастер-классы будут проходить каждую субботу с 4 июля на веранде Дома культуры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Дом культуры на ВДНХ вновь распахнул двери для всех любителей танцев. Первые мастер-классы на веранде состоятся уже в эти выходные. Посетить бесплатные занятия можно будет до конца лета», - говорится в сообщении.

Уроки будут начинаться в 17:00 и 19;00, каждое занятие продлится час.

Все мастер-классы по танцам бесплатные, однако количество участников ограничено - в одном занятии смогут принять участие не более 50 человек.

Танцевальные мастер-классы доступны только для лиц старше 18 лет.